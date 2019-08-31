صباح الخير
توة عامين لتالي قالولي اللي ثمّة جماعة واصلة من المستشارين في الحكومة والرئاسة يقولو » سليني محروقة » بسبب عداوتها للنهضة، وعليه ما يمكنش نخرجوها في الصورة.. ومنذ ذلك الوقت حسيت أنّي أكبر منهم لأنّي ما عندي شي نخاف عليه.. وأنّو شرف ليّة باش نكون محروقة مع النهضة و حية ..يانعة مع المجتمع اللي نعيش فيه، وكلمتي توصل بردا وسلاما لقلوبهم ونارا لافحة لقلوب الرجعية والوصولية.. ولست بأفضل ممن سبقني، وبما أنّي متقلدة كرسي » الحرقة » وما يتقلدوش أيّا كان، لأنو عزيز وغالي فها أنا متحدّثة بكلام قد يعجب البعض وقد يجعل البعض الآخر ينفرو
هيا سيدي حضرت روحي ليلة البارح، و قلت نتبع الحوار..ونزيد نفهم السيد..وتفطنت لحاجات..أوّلا حسيت روحي في قهوة من قهاوي باب سويقة نتفرج في جماعة تشكّب، إخوان الصفاء وخلان الوفاء..أسئلة تتماهى وتفتح بابا لأجوبة من نوع على كلّ لون يا كريمة.. وينو الحديث عن الصناديق الفالسة؟؟ وينو السؤال عن المحاصصات الحزبية في الدولة وانعكاسها على مردودية الحكومة ؟؟؟ نحبنستوعب علاه يقبل بوزيرة خوانجية مثلا على رأس وزارة هامّة كيف للاّ مرنيسي، ما خدمتش نهار في الوظيفة العمومية إذا هو بعيد عن النهضة ، علاه مدوّر بيه المستشارين الخوانجية؟؟؟ شنوة اللي لزّو باش يخلّي وزارات حيوية تحت حكم النهضة؟؟؟ حقائب وزارية استأثرت بيها النهضة من 2011 وإلى اليوم.. إلى أن أفرغ اقتصادنا للنخاع؟؟؟ وغلاء المعيشة؟؟ وقفة الزوّالي الفارغة وهو على أبواب سنة مدرسية؟؟؟ الفشل الوزاري في التعامل مع قضايانا ؟؟؟ألخ الخ…حديث في ظاهره لا يخلو من تبوريب ولاد حوم.. ومع ذلك، فهو لا يرقى إلى مستوى الصراحة اليومية في الفايسبوك..النقطة الثانية: مرِيرَة فقط حب خوه الصغير بوبكر يخرج على الخط و يناقشو إذا بيه زفر عليه ورجعو لمكانو الأصلي.. حوار مدهون بالزبدة.. ثالثا نقطة وحدة إيجابية في الحوار: الشاهد استطاع أخيرا أن ينطق » الجهاز السري ».. وهذي جرأة لا تضاهى ونقارنها بالراجل اللي صار يتحدّث على مرتو كيف شافوها مع راجل آخر..وفين كنّا وفين أصبحنا.. الراجل وصل يتكلّم بالقباحة في حوارو مع عكاشة وينطق بها العبارة اللي تهز طول لجهنّم وباش تحرقو بالنار.. زعمة قريصة للغنوشي؟؟؟ وإلاّ عنترة في وجه المعارضين ؟؟؟ لكن شيخهم لحمتو شرفت معادش تحس الدغديغ.. فبحيث.. يا ج روال ج رولني كان مازلت نولّي.. برّا وليدي حنتك في الأقدام.. والعبرة بالمشاركة
الدكتورة نائلة السليني