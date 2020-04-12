إخوان مصر يحرضون الأهالي على التصدي لدفن سيدة توفيت جراء فيروس كورونا

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، السبت، جماعة الإخوان المسلمين بتحريض بعض أهالي قرية « شبرا الهوى » بمحافظة الدقهلية على التظاهر بهدف التصدي لدفن سيدة توفيت جراء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى انها ضبطت 23 من المشاركين في هذه المظاهرة
وقالت الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن مجموعة ممن وصفتهم بـ »الخارجين عن القانون » حاولوا منع دفن سيدة توفيت جراء كورونا
وأشارت الوزارة المصرية إلى أن هذا التحرك جاء استجابة لـ »الشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، بدعوى منع انتشار المرض »، وفق ما جاء في البيان
وأكدت الداخلية المصرية أنها « تعاملت » مع المشاركين في هذه المظاهرة وألقت القبض على 23 منهم واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، ولفتت إلى أن عرضهم على النيابة جار
واعترض الأهالي على دفن السيدة البالغة من العمر 64 عاما في قريتهم خشية من تفشي المرض ووقفوا أمام سيارة الإسعاف ورفضوا أن يُنزل الجثمان منها، قبل أن يتمكن كبار القرية من إقناعهم ويتم دفنها
المصدر : سي. ن . ن
الصورة : الإخوانيان المصري بديع والتونسي بو جلغة يكرمان بعضيهما