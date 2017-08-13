قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأحد 13 أوت 2017 إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة إستنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة
واستقبل رئيس الدولة صباح يوم الأحد 13 أوت 2017 في ذكرى الاحتفال بعيد المرأة، أعضاء لجنة الحريّات الفردية والمساواة، السيدات والسادة
– بشرى بلحاج حميدة : رئيسة اللجنة
– عبد المجيد الشرفي : عضو
– سليم اللغماني : عضو
– صلاح الدين الجورشي : عضو
– سلوى الحمروني : عضو
– درة بوشوشة : عضو
– مالك غزواني : عضو
– إقبال الغربي : عضو
– كريم بوزويتة : عضو
المصدر : رئاسة الجمهورية