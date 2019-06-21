إحباط مخطط خلية إرهابية للسطوعلى بنك بتونس العاصمة

إثر عملية استباقية نوعيّة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالقرجاني بالتنسيق مع وحدات إقليم الأمن الوطني بتونس من إحباط مخطط في مراحله النهائية للسطو على أحد البنوك الكائنة بتونس العاصمة خطّطت له خلية تكفيرية بضواحي العاصمة في إطار ما يُسمّى بـ »الاحتطاب » وتمويل المخططات الإرهابية
كما تم في نفس الإطار إيقاف 04 عناصر ضمن الخلية المذكورة وحجز عدد من الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم (سيوف وسكاكين) تم صنعها للغرض
بإحالة المعنيين على السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 21 جوان 2019، أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في شأن اثنين منهما والأبحاث لا تزال متواصلة
فوج الطلائع للحرس الوطني