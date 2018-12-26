استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 26 ديسمبر 2018 المكلفة بالأعمال بسفارة الكوت ديفوار بتونس فيليسيا كواسي
وقدم الوزير خلال اللقاء خالص عبارات التعازي لعائلة رئيس الجالية الايفوارية فاليكو كوليبالي بتونس الذي تعرض إلى جريمة قتل يوم الأحد المنقضي، مؤكدا تضامن تونس الكامل مع عائلة الفقيد ومع الشعب اللإيفواري الشقيق وكل أفراد الجالية الإيفوارية المقيمة بتونس
وشدد في هذا الصدد على حرص تونس على محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة، وتوفير الحماية الكاملة لكل أفراد الجالية الافريقية المتواجدين بتونس للعمل أو الدراسة وضمان كل حقوقهم وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الاعتداءات التي قد يتعرضون لها
إثر مقتل رئيس الجالية الايفوارية وزير الخارجية يستقبل القائمة بالأعمال بسفارة الكوت ديفوار بتونس
استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 26 ديسمبر 2018 المكلفة بالأعمال بسفارة الكوت ديفوار بتونس فيليسيا كواسي