إتحاد الصناعة والتجارة يستغرب إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المصنفة كملاذات ضريبية

بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول قرار وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إدراج تونسضمن القائمة السوداء للدول المصنفة كملاذات ضريبية
يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن شديد استغرابه قرار وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المصنفة كملاذات ضريبية، ويعتبر أن هذا القرار الخطير ستكون له تداعيات سلبية جدا على علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي وعلى برامج التعاون بينهما، وعلى سمعة تونس وصورتها رغم نجاحها في عملية الانتقال الديمقراطي وعلى الاستثمار الأجنبي والترقيم السيادي لبلادنا
وإن الاتحاد إذ يشدد على ضرورة الكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، فإنه يدعو الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوربي حول هذا الموضوع ووضع كل الثقل والإمكانيات لإصلاح هذا الوضع في أقرب الأوقات
رئيسة الاتحاد
وداد بوشماوي