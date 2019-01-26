إتحاد الشغل ينفي إحراز أي تقدم حول ملف الوظيفة العمومية مع الحكومة

قال الامين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، يوم الجمعة 25 جانفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، ان تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بخصوص احراز اتفاق مع الاتحاد على قيمة الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية، : غير مبررة ولا نفهم مقاصدها
ونفى الطاهري في هذا الصدد، احراز اي تقدم حول ملف الوظيفة العمومية مع الحكومة التي لم تطرح بدورها اي مقترح في الغرض، لافتا إلى ان الجلسة الاخيرة تناولت بالنقاش مسالة الاعتماد الضريبي لا غير، وهو ما ادى الى تعليقها واعتبرها الوفد النقابي : فاشلة
وأفاد بأن اقصى ما تم الاتفاق حوله هو تحديد جلسة ليوم الاثنين القادم، ولا وجود لأي مؤشر حول فحواها الى حد الآن، داعيا وزير الشؤون الاجتماعية الى الكف عن مثل هذه التصريحات « المثيرة للبلبلة » وفق تعبيره، والالتزام بالحوار في فضاءاته المعهودة
وأكد ان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل لن يتأخر عن ابلاغ منخرطيه والرأي العام بأي مستجد بخصوص المفاوضات حول الاجور في الوظيفة العمومية
يشار إلى ان وزير الشؤون الاجتماعية صرح على هامش انعقاد ندوة حول قانون الامان الاجتماعي لإذاعة « جوهرة اف أم » ، بانه تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على قيمة الزيادة في اجور الوظيفة العمومية دون الافصاح عن حجمها، مضيفا ان عدة نقاط خلافية لا تزال عالقة منها تحديد اجال صرف الزيادة وكيفية تقسيطها والمفعول الرجعي