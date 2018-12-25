إتحاد الشغل يدين الجمعية الخيرية القطرية ويستنكر صمت كلّ الجمعيات التونسية المتعاملة معها

صدم التونسيات والتونسيون بالمعلّقة الإشهارية المهينة المثبّتة في مركز تجاري قطري باسم الجمعية الخيرية القطرية، تدعو إلى جمع تبرّعات لفائدة تونس، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل
يدين استخدام هذه المعلّقة والقائمين عليها ويعتبرها إهانة موجهة الى الشعب التونسي
يستنكر صمت الجمعية الخيرية القطرية وكلّ الجمعيات التونسية المتعاملة معها ويحمّلها المسؤولية في استهداف كرامة كل التونسيات والتونسيين
يطالب السلط التونسية بالتحقيق في أنشطة الجمعيات والتثبّت من مصادر تمويلها وجهات التعامل وتطبيق القانون في كل التجاوزات الحاصلة
يذكّر بتاريخ تونس العريق وبمساهمات الشعب التونسي في الوقوف إلى جانب الشعوب في العديد من المحن دون منّ أو تشهير
يعتبر الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد لا يمكن تجاوزها إلاّ بالتعويل على قدراتنا الذاتية والقطع مع الخيارات السياسية الليبيرالية التي لم تكرّس غير الحيف والتمييز والتفقير والانتهاكات
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
تونس، في 25 ديسمبر 2018
بيان