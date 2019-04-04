إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيي يُفنّد كلّ ما روّج عن تعطيله للجلسة العامة بمجلس نواب الشعب

هيبة الدولة من هيبة كفاءاتها ونخبها
أحد عشر( 11 ) يوما مرّت والأساتذة الجامعيون الباحثون يبيتون في العراء في اعتصامهم بوزارة التعليم العالي وأجورهم مجمّدة بالكامل وهم محرومون من التغطية الصحيّة والاجتماعية
اليوم الخميس 4 أفريل 2019 توجّهت مجموعة من الأساتذة الجامعيين المعتصمين إلى مقرّ مجلس نواب الشعب قصد الحضور في جلسة مسائلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتبليغ أصواتهم مباشرة بكلّ سلمية وحضارية رافعين شعارات الدفاع عن الجامعة العمومية وردّ الاعتبار للأستاذ الجامعي
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين : إجابة
يُؤكد على أن هذه الحركة الاحتجاجية كانت تهدف إلى إنارة الرأي العام حول الوضع الكارثي بالجامعة العمومية وتسليط الضوء على سياسة التنكيل والتجويع لأعلى كفاءات الوطن؛
يُفنّد كلّ ما روّج عن تعطيلنا للجلسة العامة حيث تمّ إخراجنا دون مقاومة منا في غضون دقائق في حين أن رئيس الحكومة خيّر المغادرة رغم أنه كان متواجدا بالمجلس منذ الصباح ولم يتسع صدره ليستمع لصرخات الجامعيين لبضع دقائق
يُشدد على سلمية احتجاجاتنا التي تبقى دائما في مستوى الأستاذ الجامعي ورفضنا كلّ محاولات التشويه والتآمر وتلفيق التهم الزائفة قصد ضرب نضالات الجامعيين وتحويل وجهة القضية الأساسية وتعويمها بالغوغاء
يَدعو كل الجامعيين الباحثين للالتحاق بهذه المعركة المصيرية والتصدّي لسياسة التجويع والتركيع والتهجير التي تنتهجها الحكومة مع حتمية التصدّي للتضييق الممنهج على الحريات وحق التنظّم وحق التظاهر السلمي؛
الدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية هو مسؤولية كل أبناء الشعب وكل القوى الحيّة وكل منظمات المجتمع المدني ضدّ الخيارات الليبرالية التي تسعى إلى التفريط في أهم مكسب لدولة الاستقلال المصعد الاجتماعي
صامدون من أجل الأجيال القادمة
الخميس 4 أفريل 2019
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: إجابة