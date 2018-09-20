أُنْس الحطاب تطلب من يوسف الشاهد أن يوضح موقفه من النداء

كتبت البارحة أنس الحطاب ، القيادية في نداء تونس ، التدوينة أسفله على حسابها بالفايسبوك
ليتحمل كل مسؤوليته. يهمني أن اكون صادقة مع نفسي لقد اقترحت منذ السنة الفارطة ان يكون السيد يوسف الشاهد رئيسا للهيئة السياسية و قوبل مطلبي برفض مجموعة صغيرة و كنت مقتنعة انها الطريق المثلى لتقوية نداء تونس الا ان من غادر النداء وقتها و من هو خارج حزبنا تخوف على تموقعه السياسي و بدأت محاولاتهم لاثناءه عن القبول بتعلة التركيز على العمل الحكومي و نجحوا في إقناعه. انخرطت بعدها في تكوين جبهة برلمانية لمساندة العمل الحكومي و كان السيد رئيس الحكومة يحظى بدعم المنظمات الوطنية و على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. مرت الايام و بدأت الأزمات و ظل النداء يتخبط في ارتجالية المواقف حتى اتت وثيقة قرطاج التي طالبت فيها بعض مكوناتها برحيل يوسف الشاهد و اجتمعنا حينها كمجموعة من الهيئة السياسية لاسناد الحكومة على عكس الموقف المصرح به من المدير التنفيذي و نجحنا في فرض إعادة اجتماعات الهيئة السياسية و تمنيت حينها أن تلتحق بنا باقي القيادات و لكن المهم اننا اجتمعنا و قررنا القيادة الجماعية و خضنا معركتنا في الإقناع بضرورة منح الثقة لوزير الداخلية و نجحنا فيها. و لكن بعدها بدت محاولات ضرب حركة نداء تونس باستعمال القصبة فلم نؤيد ذلك التمشي دفاعا على حزبنا و قناعة بضرورة إبقاء النداء كقوة سياسية قادرة على خلق التوازن السياسي و ان الانسحاب يقوي الطرف المقابل و شهدت نفاقا لا يوصف لقيادات تدعم تجميد عضوية رئيس الحكومة و تتناقض في مواقفها في وسائل الإعلام…. اعتبر نفسي من الذين يؤمنون بأن السياسة أخلاق و ان الاندفاع في تجارب و مغامرات لا يخدم إلا الفوضى و اللا استقرار و أمام التصريحات المفاجئة من هنا و هناك اقول و ان الخيار اليوم بين يدي السيد يوسف الشاهد فإما تأكيد انتمائه إلى النداء و دعم الحزب في الذهاب إلى مؤتمره و اما مصارحتنا بنيته الانسحاب من الحزب و توضيح ذلك علنا و بكل جرأة و من أجل هذا انادي بمكتب تنفيذي عاجل تتم دعوته فيه ووضع النقاط على الحروف نهائيا و بحضور الجميع لنبدأ فيما بعد في استعادة أبناءنا مهما تكن انتماءاتهم اليوم