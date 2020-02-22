أي اختراق للأجواء السورية سيتعامل معه الجيش على أنه عدوان خارجي والتصدي له بالوسائل المتاحة

حذر الجيش العربي السوري في بيان له، اليوم السبت، من اختراق المجال الجوي السوري، معلنا إعطاء الأوامر للتصدي لأي عدوان بالوسائل المتاحة
ونشرت وكالة الأنباء السورية « سانا » بيانا صادرا عن القيادة العامة للجيش والقوات الملسحة السورية، حذرت فيه دمشق من أي اختراق لمجالها الجوي، مؤكدة أنه سيتم التعامل معه على أنه : عدوان خارجي
وأضاف البيان أن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتعامل معه على أنه « هدف عسكري » وستتم ملاحقته وتدميره فور اختراقه المجال الجوي
ويتزامن بيان الجيش السوري مع عمليات عسكرية تنفذها وحدات الجيش في ريفي حلب الغربي وإدلب ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة. وبعد سلسلة تهديدات تركية، بشن عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، بهدف إيقاف هجوم الجيش السوري
روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب
جدد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي دعم بلاده لسورية في حربها على الإرهاب مشددا على أنها لن تقبل بوجود بؤر للإرهابيين في محافظة إدلب
وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية أشار فيرشينين إلى أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع النظام التركي حول الوضع في إدلب موضحا أن : الأهم في هذه المحادثات هو تفادي سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومواصلة الحرب بلا هوادة ضد الإرهابيين
ولفت فيرشينين إلى أن روسيا والنظام التركي وقعا في 17 سبتمبر 2018 اتفاقا في سوتشي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب : وما يجري حاليا من اتصالات في أنقرة وموسكو يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي أمس مع رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سورية وسلامة أراضيها معربا عن قلقه البالغ إزاء استمرار اعتداءات الإرهابيين في محافظة إدلب فيما حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق النظام التركي من مغبة دعم اعتداءات الإرهابيين في محافظة إدلب والاستمرار في إطلاق التصريحات الاستفزازية حول الوضع فيها