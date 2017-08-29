أهالي منطقة واد الحطب من ولاية القصرين يلقون القبض على ارهابي ويسلمونه للحرس الوطنى

تمكّن أهالي منطقة واد الحطب بفوسانة من ولاية القصرين من إلقاء القبض على عنصر إرهابي تونسي الجنسية يحمل سلاحا ناريا من نوع شطائر
وقد قام الأهالي بتسليمه إلى قوات الحرس الوطنى، فيما تمكن ارهابيان آخران من الفرار وفق معطيات أولية أفادت بها إذاعة « موزاييك آف آم » الناطق باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح مشيرا الى أن عمليات التمشيط متواصلة حاليا بالجهة بحثا عن العنصرين الآخرين
وأفاد مراسل موزاييك بالجهة نقلا عن مصادر مطلعة أن الإرهابي الذي القى عليه القبض هو نسيم بن عمارة بن رابح قنوني يبلغ من العمر 27 سنة اصيل ولاية الكاف و ينتمي لما يسمى بمناسبة عقبة بن نافع الإرهابية المتواجدة بجبال الشعانبي و سمامة و بوشبكة