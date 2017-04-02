أهالي تونس العاصمة يُقْبَرون في القُمامة و بأغْلى الأثمان

هل أصبح الحصول على مترين مربّع في مقبرة أصعب من الحصول على بضع أمتار من الوكالة العقارية للسكنى؟
لمّا كان و لا بدّ من دفن ميّتنا (صهري) انطلقنا للبحث عن قبر يأويه فاصطدمنا بعدم توفّر مكان في المقبرة القريبة و لا حتّى في تلك الأقلّ بعدا…فاضطررنا للقبول بالموجود
في البداية كان علينا استخراج 3 مضامين وفاة من الوكالة البلدية الكائنة بمقبرة الجلاز…ثمّ شراء قطعة الأرض الصالحة للدفن في المنطقة الجديدة المطلّة على الجلاز و دفع مبلغ 80 دينارا مقابل ذلك…ثمّ الاتصال بالمقاول للقيام « بالحفريات » ( عملية الحفر طبعا) و دفع 55 دينارا ثم 20دينار و 60 ملّيما لسيارة نقل الموتى و أعفيكم من ذكر البقية مثل « تشحيم » (الحفّار) و الذين انتصبوا لقراءة ما تيسّر من القرآن و الداعين للميت بالرحمة و الغفران و المتسولين لله يا بني الإنسان و لم ينقصنا إلّا « النائحات » اللاتي عليهن سربال من قطران
وقد علمت أن المقاول كان مجرّد « حفّار » للقبور قبل أن تقرّر البلدية خصخصة هذه الأشغال فارتقى صاحبنا إلى رتبة مقاول يقبض باليمين و الشمال…وهو يقول في سرّه و علانيته سبحان الله مغيّر الأحوال و يدعو أن لا تسير هذه النعمة إلى زوال ما دام عزرائيل يقبض الأرواح في كلّ آن و دون سؤال…و « كلّ من عليها فان و يبقى وجه ربّك ذو الجلال و الإكرام » ، صدق الله العظيم
إبراهيم الوسلاتي
Écoeurement, colère et indignation.
C’est ce que je peux dire sur l’état de délabrement et surtout de saleté dans lequel se trouve le cimetière d’El Jellaz. Tout à l’heure j’étais dans ce grand cimetière de la capitale Tunis pour l’enterrement d’un beau frère décédé hier et j’ai pu constater le peu de respect que réserve la municipalité à ceux qui nous quittent définitivement. C’est une honte. Sous le préau qui aurait été couvert par un mécène tunisien, un endroit où a lieu la dernière prière, les cercueils sont déposés à même le sol, et quel sol !! Les saletés de toutes sortes, la boue etc. Pas un seul coup de balai. Les tombes sont envahies par l’herbe, par des détritus de tout genre. La municipalité de Tunis n’a réussi ni au Belvédère pour distraire les tunisiens ni au Jellaz pour leur assurer une dernière demeure. Trop de laisser aller et trop d’irresponsabilité.
Ezzeddine Zayani