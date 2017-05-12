أنيس غديرة ينطلق في مكافحة الفساد بوزارة النقل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها

أشرف السيد أنيس غديرة وزير النقل بمعية كاتب الدولة للنقل السيد هشام بن احمد والسيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على يوم إعلامي خصص لتقديم خطة العمل الثنائية بين الوزارة والهيئة وتوقيع ميثاق لمكافحة الفساد في قطاع النقل تجسيما لاتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة والهيئة وذلك بحضور الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمنشآت والمؤسسات تحت الإشراف وعدد إطارات الوزارة
وتم خلال هذا الحفل توقيع ميثاق مكافحة الفساد من قبل السيد وزير النقل وكافة الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية تحت الاشراف.
وخلال كلمته أكد السيد الوزير على أن الوزارة اليوم أمام لحظة حاسمة سيتم عبرها التجسيم الفعلي للتعاون بينها وبين الهيئة حيث تجدد التزامها والتزام جميع المسؤولين المشرفين على هذا القطاع من خلال التوقيع على اتفاق مكافحة الفساد في قطاع النقل
وذكَر السيد أنيس غديرة بأهداف اتفاقية التعاون الممضاة بين وزارة النقل والهيئة والتي تؤكد على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية ودعم التعاون والتشاور والتنسيق وتعزيز انفتاح الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة النقل على انشطة الهيئة والاستفادة من تجارب وخبرات طرفي الاتفاقية وإرساء مبادئ توجيهية لمنع الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته وإعداد برنامج تكوين ثنائي إضافة إلى التعاون في اعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس .
كما أوضح وزير النقل أن الوزارة شرعت في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة بما في ذلك على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها
من جهته ثمن السيد شوقي الطبيب الحدث الهام واصفا اياه بالتاريخي في انتهاج هذا المسار حيث تعد وزارة النقل أولى الوزارات التي بادرت بإحداث قاعدة بيانات تتعلق برؤساء خلايا الحوكمة الرشيدة في المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر
المصدر : وزارة النقل