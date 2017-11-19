أنا في محور المقاومة

في البدء لم أصدق
لم اصدق مسألة بيع المهاجرين رقيقا في ليبيا، ثم قرات واطلعت وصدقت
صدقت ان الواقع ابشع من الخيال… صدقت ما كررناه مرارا من ان شعارات الديمقراطيات والحريات وحقوق الانسان التي اشبعنا بها الغرب وطابوره الخامس، ما هي الا تسميات منمقة لاستعمار جديد لا يضحي فيه المستعمر بشيء، يكتفي باشعال اتون الحروب والنزاعات والثورات… ويحكم من وراء ستار
الحريات؟ نعم، هي جيدة للصهاينة واتباعهم اما كل من يفتح فمه لانتقادهم فمعاد للسامية عديم الانسانية
الديمقراطيات؟ نعم لبلدانكم وابنائكم، اما نحن فخيارنا اما انبطاح الحكام لكم او زعزعة الاستقرار والفوضى
حقوق الانسان؟ نعم لشبابكم، اما نحن فلنا خق البطالة والعيش في مدن متلوثة تحت امرة قوادين وضعتموهم على راس البلاد… نحن؟ نرهن لصندوق النقد الدولي ونموت جوعا… من يهتم؟
من يهتم بليبيا وتونس ومصر وسوريا… (وتطمعون في لبنان)… بعد ان حولتموهم خرابا باشكال مختلفة؟
لا تحدثوني عن شعاراتهم التافهة وهم يطبقون عولمتهم المقيتة: قلة تحيا والاغلبية تموت
انا في محور المقاومة، سموه شيعيا دكتاتوريا… او ما شئتم… فهو ارحم من بشاعة امريكا وغربها التابع وسعوديتها المقيتة و… سواهم
ألفة يوسف