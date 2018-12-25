أمْوالٌ مِن بريطانيا تُصَبّ في حسابْ ألفة يوسف ؟

تونس تعيش مخاضا ديموقراطيا يحسدنا عليه العالم
الشاهد يحمل مشروعنا، والنهضة حزب مدني له مكانه في البلاد
وماله اذا جعنا، وماله اذا كان اعلامنا مأجورا، وماله اذا كانت انتداباتنا معطلة، وماله اذا كان الاساتذة والمحامون وعدول الأشهاد والأطباء يحتجون، وماله اذا انهار التعليم العمومي والصحة العمومية، وماله اذا لم تدفع جرايات المتقاعدين، وماله اذا كان يحكمنا أشباه رجال ونساء، وماله اذا انهار الاقتصاد، وماله اذا كثر الاجرام، وماله اذا هرب جل الشباب
كله يهون
الإمضاء: ألفة يوسف، بعد ما صبولها البعض من أموال بريطانيا ههههع
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صحافيو المال البريطاني الفاسد، قالوا ان الصحفي المرحوم احرق نفسه بسبب مشاكل نفقة مع طليقته
بهذا المنطق، كل الحكومة الفاشلة ستحرق نفسها بسبب مشاكل نفقة مع الشعب
#جوعتونا
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سترحلون
سجلوها علي
وأقرب مما تتصورون
نحن لسنا في حاجة الى قناة الجزيرة والقناصة وفريدم هاوس وافلام الأكشن التي تدار خارج تونس
شعب تونس لفظكم، كرهكم، عافكم
لا تهم الشرارة، المهم إنكم راحلون، بجل نوابكم الكاذبين، ببعض صحفييكم المأجورين، برجال اعمالكم الفاسدين والانتهازيين، بفاشلكم ومن يحاول التغطية على فشله، بخوانجيتكم وإرهابييكم
سجلوها علي
الدكتورة ألفة يوسف