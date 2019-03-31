أمير قطر يغادر القمة العربية ويتجه إلى المطار

نقلت قناة روسيا اليوم عن مراسليها أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد غادر مؤتمر القمة قبل إلقاء كلمته
غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، بمجرد انتهاء الرئيس التونسي باجي قائد السبسي كلمته
وخلال إلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلمته، غادر أمير قطر قاعة الاجتماعات، متوجها إلى المطار، بحسب ما ذكرته كلثوم بن عبد الله مراسلة شبكة « يورونيوز » الإخبارية
وفي كلمته شكر أبو الغيط المملكة العربية السعودية، وتناول فيها الميليشيات المسلحة التي تسببت بخراب دول عربية، وقال إن تدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل
وكان الرئيس التونسي السبسي قد أكد في كلمته على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
تصرف غير بروتوكولي من أمير قطر
تعرض أمير قطر تميم بن حمد، لموقف محرج، حيث استقبله الرئيس التونسي الباجى قائد السبسى، وأعطى أمير قطر ظهره لكاميرات التصوير وانصرف من غير التقاط صورة تذكارية معه
وتعجب الرئيس التونسي من هذا التصرف ومن ثم أسرع أحد أفراد مراسم الرئاسة التونسية بالنداء على تميم بن حمد، ولفت نظره لما حدث فقابل تميم الموقف بابتسامة عريضة وعاد والتقط الصورة وسط استياء من وسائل الإعلام المتواجدة