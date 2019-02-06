أمريكا والسعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والأردن متفقون على أن الحل في سوريا لن يكون إلا سياسيا

دعا وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وأمريكا وبريطانيا، بيانا مشتركا، الأربعاء، من واشنطن، إلى مواصلة العمل من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في بيان مشترك أصدرته هذه الدول
وأكدت الدول السبعة ألا وجود لحل عسكري في سوريا، وشددت على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للصراع، ورأت أن وجود رغبة دبلوماسية وسياسية بإنهاء الصراع في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري، ضرورة ملحة
ووجهت هذه الدول رسالة تحذير إلى من يؤمنون بالحل العسكري وزعزعة استقرار المنطقة، مفادها أنهم لن يحصلوا على شيء سوى زيادة مخاطر حدوث تصعيد وإشعال المنطقة بشكل أوسع
وأكدت الدول الـ7 على أنها متمسكة بتركيز جهودها على الحل السياسي المبني على أسس قرار مجلس الأمن 2254، عبر دعم جهود الأمم المتحدة في سوريا
داعش الإرهابي لم يُهْزَم بعد
أفاد تقرير لفريق مراقبي عقوبات الأمم المتحدة، بأن تنظيم « داعش » الإرهابي لم يهزم في سوريا، ولا يزال التنظيم الإرهابي الأخطر هناك
ويشير فريق مراقبي العقوبات، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن، إلى وجود ما بين 14 و18 ألف مقاتل من التنظيم في سوريا والعراق، بينهم نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي
وأفاد التقرير بأن : تنظيم داعش الإرهابي لم يهزم بعد في سوريا، لكنه لا يزال يواجه ضغطا عسكريا شديدا في ما تبقى له من أراض في معقله شرق البلاد، ويظهر تصميما على المقاومة وقدرة على شن هجمات مضادة
وتابع التقرير أن التنظيم تقلص إلى مجموعة متشتتة، وهو « يعطي توجيهات لبعض المقاتلين بالعودة إلى العراق للالتحاق بالشبكة هناك »، بهدف : الصمود وتعزيز الصفوف والارتداد في المنطقة المركزية
وتوقع التقرير، أن يكون بإمكان داعش الإرهابي، أن يعيد التركيز على العمليات الإرهابية في الخارج، لكن القيادة المركزية للتنظيم تفتقد في الوقت الراهن للقدرة على إدارة هجمات دولية
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر عام 2018، قراره سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا، مؤكدا دحر التنظيم المتطرف، مناقضا بذلك تقييم مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، الذي اعتبر أن التنظيم يشكل : تهديدا قويا في الشرق الأوسط وللغرب
انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا خطوة : تكتيكية
دعا وزير الدفاع الأمريكي مايك بومبيو التحالف الدولي إلى مواصلة الجهود العسكرية من أجل القضاء على ما تبقى من تنظيم « داعش » الإرهابي، مؤكدا أن انسحاب قوات بلاده من سوريا خطوة : تكتيكية
وقال بومبيو، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولي ضد « داعش »، إن بلاده وقوات التحالف حققت إنجازات عديدة في محاربة « داعش » وقامت بعمل ناجح في سوريا والعراق، لكن يبقى الكثير من العمل، حيث تدل العمليات الإرهابية في شمال سوريا، وتحديدا مدينة منبج، على أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنفوذ في بعض المناطق
وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق 3 أهداف أساسية في الحملة ضد « داعش » في سوريا والعراق
وذكر بومبيو في السياق التزام واشنطن بالقضاء التام على « داعش » حتى لا يمثل أي خطر ولا تكون لدى الإرهابيين والمتطرفين ملاجئ، وحتى لا يكونوا قادرين على نشر أيديولوجياتهم، بين الأجيال الجديدة
وأضاف: بالتالي يجب تدمير الشبكات والبنى التحتية التابعة لداعش.. يجب علينا كجيل إيقاف خطر داعش
وأكد بومبيو الانتقال من مرحلة الأعمال القتالية إلى مرحلة جديدة من المعركة ضد « داعش »، حيث يحظى عمل الشرطة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين بلاده وأعضاء التحالف الدولي بأهمية قصوى.
وشدد على أن تصريح الرئيس الأمريكي بشأن الانسحاب من سوريا « لا يعني نهاية المعركة الأمريكية ضد « داعش »، مؤكدا أن القوات الأمريكية تنسحب من سوريا « بشكل تكتيكي لكن المهام الرئيسية لن تتغير »، وبينها تحقيق التسوية السياسية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإزالة التواجد الإيراني من سوريا
وأكد بومبيو أن بلاده ستواصل دعم الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة « ستبتكر طرقا جديدة لمواجهة داعش »، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لضحايا التنظيم الإرهابي.
وقال بومبيو في ختام كلمته: « مستمرون في القضاء على جميع من يحاولون تدميرنا ونطلب من دول التحالف الوقوف إلى جانبنا
المصدر : سي.ن.ن و روسيا اليوم