ألّي طامع بالعسل من زُكْ الفرزَزّو يبَطّلْ

بالأمثلة
-ما فائدة الحديث عن تاريخ الأوبئة وأساليب تنقل البشر في خطاب سياسي في وقت أزمة؟
-ما معنى أن يقدم الرئيس مرات كثيرة كلمة ومرادفا لها باستعمال « أو »؛ هل هو حشو أم حماية نفسية له حتى يتمكن من إبلاغ فكرة؟
– ألا يميز الرجل بين التزويد وبين مد السكان بالغذاء؟
-ما معنى أن يتحدث الرجل عما هو من تحصيل الحاصل… « الجائحة عالمية وليست تونسية »… متشكرين على الإضافة يا أستاذ سرحان… رقاصة وبترقص…
-ما معنى أن يعبر رئيس زمن أزمة عن خلافات مع المسؤولين المحليين… لا سيما أنه هو من كان يدعو إلى كسر المركزية. هل فضح الخلافات اليوم يطمئن؟
-ما معنى أن يكون الكلام كله مبهما، يحتمل تآويل متعددة مشفوعة بتهتهة تثبت أن الوضع خارج عن السيطرة، وأن الأمر بيد غير أهله؟
-لماذا حظر الجولان مع الحجر الصحي؟
بعبارة أخرى: اللي طامع في العسل من… الفرززو يبطل
الدكتورة ألفة يوسف