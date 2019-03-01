ألمانيا تمدد وقف صادرات الأسلحة للسعودية

ذكرت مجلة « دير شبيغل » الألمانية يوم الجمعة نقلا عن مصادرها أن الحكومة ستمدد لأسبوعين وقف صادرات الأسلحة للسعودية والذي كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من مارس الجاري
وقالت المجلة إن المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك
وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني طالب بداية الأسبوع الجاري بتمديد وقف تصدير أسلحة إلى السعودية بعد التاسع من شهر مارس الجاري، الأمر الذي قوبل بانتقاد شديد من قبل نجريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا
فقد قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش مطلع الأسبوع : إن حزبه سيبذل ما بوسعه من أجل الحفاظ على تمديد وقف تصدير شحنات الأسلحة إلى السعودية
موتسنيش الذي يشارك حزبه في ائتلاف مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، كتب في مقال نشره الاثنين الماضي في صحيفة « فورورايتس » : سنسعى لمواصلة وقف تصدير السلاح للسعودية إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في التاسع من شهر مارس الجاري، لأن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء لم تتغير
واتهمت أنجريت كرامب كارينباور، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية
وأبلغت كرامب كارينباور صحيفة « آر.إن.دي » أن الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنها قالت إن : من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر