ألفة يوسف تكتب : ألف خير لأبي الذي حذّرني من السِّبْسي

أبي الهاشمي يوسف الذي علمني أن كلمة الحق تقال ولو كان فيها قطع رقاب
أبي الذي فضل الخروج من السلطة زمن بورقيبة على أن يبيع ذمته ويسكت عن سرقات وفساد
أبي الذي كان الوحيد الذي، زمن التهديد الجاد بقتلي اكثر من مرة، لم يطلب مني أن أصمت أو أتخفى
أبي الذي قال لي يوم عينت مديرة المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج سنة 2003: أنت من تشرّفين الكرسي وليس هو من يشرّفك
أبي الذي حذرني من السبسي لانه اشتغل معه معتمدا زمن كان السبسي وزير داخلية، وأكد لي بالحرف: « مهوش راجل »…فلم اسمع تحذيره
أبي الذي علمني فن السياسة بتحاليله العميقة وبقراءته الذكية، أبي الذي قال لي في 2010 وقبل احتداد الأزمة، انتهى نظام بن علي، وهو الذي قال لي بعد معركة القصير: انتصر حزب الله وبشار، وهو الذي قال لي منذ أشهر ان هذا النظام منته قريبا
أبي الذي لا يعنيه جمع الأموال، يرتدي ما حضر ويلبس ما ستر، ولكنه مع ذلك لم يحتج يوما وأعرف أنه لن يحتاج
أبي الذي كان يقول لي دوما جملة واحدة لم أفهم قيمتها الا حينما كبرت، ولعلها مفتاح حياتي: ربي يبقي عليك الستر بنيتي
كل عيد آباء وهو بألف خير
الدكتورة ألفة يوسف