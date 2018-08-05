ألفة يوسف تقول : أنا لا أكره الخوانجية لكن أدعو الى المحاسبة

في الخلط الفكري
أتلقى بعض رسائل تتهمني بكره الخوانجية والحقد عليهم
وهذا من مظاهر الخلط بين الانفعال والموقف من جهة وبين الفردي والجماعي من جهة اخرى
انا لا أكره اي خوانجي فردا…حتى راشد الغنوشي لا أكرهه، لان الكره معناه إلغاء البعد الالهي القائم في أي شخص مهما تكن افعاله مضرة
انا لا أكره حتى من سعوا الى قتلي أكثر من مرة
لكن أدعو الى المحاسبة
بعبارة اخرى، نفترض ان شخصا قتل طفلا، فأنا لا أكره هذا الشخص لأن فعله نتاج سلسلة أسباب، لكن يجب محاسبته
بالضبط مثلما أن الطبيب يبتر عضوا مريضا دون كره لذلك العضو
الخونجة سرطان في جسد الشعوب يجب مقاومتها
اذا تذكرنا ان هذه الحياة لعب، ملهاة كبرى، فسنفهم ان كل واحد سيقوم فيها بدوره
وبعد ان يرخى الستار، سينزع كل واحد منا قناعه الوهمي…ونعود الى جوهرنا الأصلي الذي لم نفارقه لحظة
هذا معنى، ونزعنا ما في صدورهم من غل
ولكن لا يفقهون
الدكتورة ألفة يوسف