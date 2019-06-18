ألا لعنةُ الله على المنافقين

هل يبكي المرزوقي بسبب وفاة مرسي؟ أم بسبب الافراج عن البغدادي المحمودي
ولن انسى رقص المرزوقي فرحا يوم قتل القذافي
ألا لعنة الله على المنافقين
الدكتورة ألفة يوسف
*****
نكد الدهر
احدهم وقد عفت ذكر اسمه حكمنا ذات يوم وان كان مؤقتا اصبح فضيحة وسخرية وهو يكفكف دموعه بمنديل ويبكي كالحريم على شاشات الفضائيات الاجنبية ليمثل دور المتعاطف مع الاخوان المسلمين والمحروق على فقيدهم الذي اخذه الله اليه ولا ندري هل اخذه رحمة به او رحمة بمصر وبالامة الاسلامية
وهذا الذي ينحب نحيب الولايا امام عدسات التلفزيون يستعد لتقديم ترشحه من جديد الى رئاسة الجمهورية التونسية
اليس هذا من نكد الدهر
حسن المحنوش
******
لو كان لديه أدنى احساس بالإنسانيّة… لما رقص فرحا عند قتل الڤذّافي والتّنكيل به
ما يحشمش… لعنة اللَّه عليه