أعجبني جدا الهجوم الفايسبوكي الذي حصل ضد قناة التاسعة وانحطاطها المهني والأخلاقي

الهجوم الفايسبوكي الذي حصل ليلة أمس ضد القناة التاسعة وانحطاطها المهني والأخلاقي أعجبني جدا وأعتبره رد فعل صحي وفيه وعي. ما يعنيني هو الهجوم على محاولة ضرب الصحة العمومية وتقزيمها. لقد فهم أرباب المصحات اللعبة سريعا وأدركوا أنهم من هنا فصاعدا لا تسامح مع تهميش القطاع العام وأصابهم الهلع من النفس الشيوعي الماركسي الذي بدأ يدب باحتشام . فبدأ الدفاع عن المصالح بشكل مبكر وقبيح. إنها معركة المصحات الخاصة ضد تداعيات عودة الايمان بالقطاع العمومي. كان على الأطباء أصحاب الأسهم في المصحات أن يكونوا أذكياء أكثر ويلتقطوا جيدا معنى التسخير . ولكن ماذا أقول الدفاع عن المصالح الضيقة قد يهدد المصالح الضيقة نفسها
بعد الأزمة إن شاء الله سأغير بطاقة انخراطي في الكنام من استرجاع المصاريف إلى المعالجة في المستشفيات العمومية.أصلا نحن لا نسترجع إلا عشر المصاريف
الأخلاق ..الاخلاق .الأخلاق
الدكتورة آمال موسى