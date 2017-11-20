أطنان من لحوم الأضاحي هدية من السعودية إلى مصر

يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم الاثنين لاستقبال شحنة لحوم مذبوحة تزن 300 طن مهداة من المملكة العربية السعودية لصالح صندوق “تحيا مصر” لتوزيعها على القرى الأشد احتياجًا والأسر الفقيرة بالمجان.
قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، إن إدارة ميناء سفاجا أعلنت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال شحنة لحوم مهداة من السعودية لصندوق تحيا مصر
وأضاف يوسف، في بيان، أمس الأحد، أن اللواء ياسر عبدالفتاح، مدير ميناء سفاجا البحري، عقد اجتماعا بحضور قيادات الميناء لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال شحنة اللحوم القادمة من السعودية، التي يصل عددها إلى 30 ألف ذبيحة تزن 300 طن كمرحلة أولى
وتم الاتفاق على سرعة إنهاء كل الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، وتسليم الشحنة لصندوق تحيا مصر تمهيدا لتوزيعها بالمجان على القرى الأكثر احتياجا
وأكد مدير الميناء على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي، والابتعاد عن كل أشكال الروتين مشيرا إلى أنه تم الكشف بدقة على شحنة اللحوم، وأخذ عينات معملية للتأكد من سلامتها
وكانت عمليات إرسال شحنات لحوم الأضاحي السعودية إلى مصر قد توقفت منذ 14 عاما، وتعتبر هذه الشحنة الأولى لها
المصدر: المصري اليوم