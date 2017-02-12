أريانة : الكشف عن خلية إرهابية تتبادل مقاطع الذبح لتنظيم داعش

كشفت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني 02 مارس ولاية أريانة يوم 10 فيفري 2017 عن خليّة تكفيرية تتكوّن من اربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة. قاطنين بحي الانطلاقة ولاية اريانة وحي التحرير وحي ابن خلدون تونس العاصمة. كما تم العثور بمنزل أحدهم على كراس يحتوي على رسوم بخط اليد تتضمن صور لأسلحة حربية ورسم لمدينة بأحد بؤر التوتر ولوحة رقمية : طابلات
بالتحرّي معهم وتصفح حسابتهم على موقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تبين أنهم يقومون بتنزيل تدوينات تمجد تنظيم داعش الارهابي وتشيد بأعماله الارهابية ويتداولون مقاطع فيديو لعمليات الذبح التي يقوم بها التنظيم الإرهابي المذكور
باستشارة النيابة العمومية اذنت لفرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني ب 02 مارس بالاحتفاظ بهم و مباشرة قضية عدلية في شانهم