أردوغان يجنّد المرتزقة في سوريا لإرسالهم إلى ليبيا

اعتبرت « الإدارة الذاتية » لشمال وشرق سوريا (المنطقة الخاضعة لسلطة الأكراد) أن نظام أردوغان التركي يستغل من وصفتهم بالمرتزقة من أجل إرسالهم إلى ليبيا
ونبه الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، عبد حامد المهباش، في بيان الجمعة إلى « ضرورة الانتباه للمؤامرات التي تحيكها الدولة التركية وما تقوم به من استغلال للمرتزقة وإرسالهم لليبيا وغيرها من المناطق، تنفيذاً لأجنداتها التوسعية »، بحسب تعبيره
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد، الخميس، بأن الفصائل السورية الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا
كما نقل عن مصادر سورية مطلعة قولها إن منطقة عفرين شمال حلب شهدت افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين، ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف « فرقة الحمزات » في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف « الجبهة الشامية »، كما افتتح « لواء المعتصم » مكتباً في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتباً آخر تحت إشراف : لواء الشامل
المصدر : العربية