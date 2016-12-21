أردوغان: غُولن مسؤول عن اغتيال السفير كارلوف.. وروسيا تطلب التريّث

نأت روسيا بنفسها، الأربعاء، عن الاتهامات التي توجهها تركيا لجماعة رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: يجب انتظار نتائج فريق التحقيق المشترك. يجب عدم التسرع في التوصل إلى استنتاجات قبل أن تحدد التحقيقات من يقف وراء اغتيال سفيرنا
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : « إن علاقة منظمة غولن الإرهابية بمنفذ عملية اغتيال السفير الروسي واضحة. هو عضو في منظمة غولن ولا نحتاج لإخفاء ذلك ». وأضاف أن « مؤسسة الشرطة ما زال فيها بعض المندسين »، وذلك في إشارة إلى الحملة التي شنها نظامه ضد عناصر في الشرطة والجيش والمؤسسات التركية واعتقال الآلاف منهم بتهمة التعاون مع منظمة غولن التي حملها مسؤولية الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في 15 جويلية الماضي
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري، الثلاثاء 20 ديسمبر، بأن السلطات التركية تعتقد أن منظمة غولن تقف وراء اغتيال السفير الروسي
الرئيس بوتين يطلب الحصول على ضمانات أمنية
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، بـ »العمل الجبان »، مؤكدا أنه يجب الرد على قتل السفير الروسي بتعزيز مكافحة الإرهاب
وقال بوتين إن « اغتيال السفير الروسي عمل استفزازي يهدف إلى نسف العلاقات الطيبة مع تركيا »، وطالب بوتين بالحصول على ضمانات أمنية حول سلامة البعثات الدبلوماسية الروسية في تركيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء « سبوتنيك » الروسية الرسمية
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي إن بوتين كلف بالحصول على ضمانات أمنية من أنقرة حول سلامة البعثة الدبلوماسية الروسية في تركيا. وأضاف : سيتم تعزيز حراسة البعثات الدبلوماسية التركية في روسيا، كما كلف الرئيس الروسي بالحصول على ضمانات من الجانب التركي حول توفير أمن الممثليات الدبلوماسية الروسية في تركيا
وكان الناطق باسم الرئاسة التركية قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي على معلومات بخصوص الهجوم على السفير الروسي لدى أنقرة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء « الأناضول » التركية الرسمية
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن منفذ الهجوم على السفير الروسي هو شرطي عمره 22 سنة وينتمي لقوات التدخل السريع في أنقرة، وأضاف أن اسمه هو « مولود مرت ألطنطاش »، ويعمل في الشرطة منذ عامين ونصف العام
وظهر منفذ الهجوم المسلح على السفير الروسي في مقطع فيديو وهو يطلق النار ويهتف : الله أكبر.. لا تنسوا حلب.. لا تنسوا سوريا
المصدر : وكالات