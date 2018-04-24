أخالفه في أهدافه وخيانته، لكن الباجي هو « الاستاذ » الوحيد في السياسة اليوم في تونس

صباح الفل
بلغة أحداث الايام الأخيرة
– بعد « حجب الأعداد »، الرؤية المستقبلية في تونس محجوبة
– أخالفه تماما في أهدافه وخيانته، لكن الباجي هو « الاستاذ » الوحيد في السياسة اليوم في تونس، يلعب بهم جميعا
– بعض « التلاميذ الفاشلين » سيرسبون، وسترحل رؤوس قريبا
– الأقلام المأجورة التي تكاثرت هذه الايام سيقال لها، انتهى « الدرس » يا غبي
– حدود تحمل الشعب للتفقير والتجويع القادم ستحدد رنين : جرس الفسحة
– اكتب في « كراسك » ألف مرة: انهيار الاتحاد بصفته منظمة هو مجرد وهم…الأشخاص لا تعنيني
وأخيرا، تمتعوا بكل لحظة رغم صعوبتها فالتاريخ يكتب أمامنا وبنا
أحبكم
الدكتورة ألفة يوسف