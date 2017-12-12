أحمد عظّوم يفتح أبواب وزارته لجمعيّة مرحمة للمشاريع الاجتماعيّة والخيريّة

في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعيات والـمؤسّسات الـمدنيّة بـمختلف مـجالاتـها، واستعدادها للتعاون المثمر والمشترك معها، وتقديرا للدور الفعّال الذي يمكن أن تضطلع به جـمعيّات ومؤسّسات الـمــجتمع الـمدني فـي معاضدة جــــهود الــــــوزارة في شتّى الــمجالات، أمضى السيّد أحمد عظّوم وزير الشؤون الدينيّة والسيّد محسن الجندوبي المدير التنفيذي لجمعيّة مرحمة للمشاريع الاجتماعيّة والخيريّة اتّفاقيّة تعاون مساء اليوم الخميس 7 ديسمبر الجاري
وتعهّدت وزارة الشؤون الدينيّة وجمعيّة مرحمة للمشاريع الاجتماعيّة والخيريّة بوضع برامج عمل مشتركة في مــــــجال الـــــنّهوض بالــــــخدمات الدينيّة وتطوير البنية التّحتيّة للمعالم والمؤسّسات الدينيّة التّي تعمل تحت إشراف وزارة الشّؤون الدينيّة
وتنصّ الاتفاقيّة على التزام الجمعيّة بالتّعاون مع الوزارة من أجل تنفيذ الخطط والبرامج المتّفق عليا، كذلك تمويل وتنفيذ وتسيير البرامج وتوفير الإمكانيات الماديّة واللوجستيّة اللّازمة
وتبعا لعدّة زيارات ميدانيّة قام بـها وزيــــــر الـــــــــشؤون الــــــــــدينيّة بشتّى الجهات في مختلف الولايات تــــــمّ اقــــــــتراح قـــائمة أوّليّة للـــمعالم الدينيّة ضمن برنـــــــامج الاتّـــــــــفاقيّة للإحداث أو التهيئة والصّيانة تتمثّل في
– بناء جامع « الإيمان » من معتمديّة مجاز الباب ولاية باجة
– بناء مسجد « أبوبكر الصدّيق » منطقة الغدير عمادة عين شرشارة من معتمديّة فرنانة ولاية جندوبة
– إعادة بناء جامع « أمّ ذويل » الزّاوية معتمديّة الميدة ولاية نابل
– استكمال بناء جامع « الرّحمة » عمادة الشنانفة معتمديّة الفحص ولاية زغوان
– إحداث كتّاب بجامع « الفتح » منطقة أورضة من معتمديّة طبرقة ولاية جندوبة مع تهيئة المعلم وفرشه
– إعادة بناء ميضأة كتّاب بجامع « الوفاء » منطقة فطناسة معتمديّة القيروان الشماليّة
– إعادة بناء جامع « الزواكرة » من معتمديّة مكثر ولاية سليانة
– استكمال بناء جامع « السعادة » دشرة الهلايليّة بئر الحفي رحال ولاية سيدي بوزيد
المصدر : وزارة الشؤون الدينية
سؤال مُحيّر لا بد من وضعه : من أين لهذه الجمعية « الخيرية » كل هذه الإمكانيات ؟ وفي أي خانة تصب ؟