أحمد المسماري يعلن فرض الحظر الجوي فوق طرابلس ويتهم تركيا بنقل الإرهابيين إلى ليبيا

أعلن المتحدث باسم « الجيش الوطني الليبي »، اللواء أحمد المسماري، فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة
وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: لقد أوقفنا إطلاق النار، لكن مطار معيتيقة تحول لمصدر لنقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات، ونقطة ارتكاز للقوات التركية الغازية، حيث أصبح بالكامل تركيا
ودعا المسماري المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى تدخل فوري لنقل السجناء الموجودين في منطقة العمليات العسكرية إلى خارج مناطق الخطر وخاصة سجن معيتيقة، مشيرا إلى أن السجن أصبح « قاعدة تدار منها المعارك ضد القوات المسلحة »، أي الجيش الوطني
وأضاف: وبالتالي، نعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي الممتدة من أسفل غريان وجنوب شرق ترهونة وشواطئ طرابلس بما يشمل مطار معتيقة وطرابلس بالكامل
وحذر المسماري من استخدام قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة باعتبارهما جزءا من مناطق العمليات العسكرية، مؤكدا أن أي طائرة مدينة أو عسكرية مهما كانت تبعيتها تدخل المنطقة المحظورة : سيتم تدميرها بشكل مباشر
وذكر أن قوات من « الجيش الوطني » أسقطت طائرة مسيرة تركية حلقت فوق طرابلس عصر اليوم
رصدنا « دواعش » تسللوا إلى جنوب ليبيا قد تكون تركيا استجلبتهم
وأعلن اللواء أحمد المسماري عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم « داعش » الإرهابي تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم
وقال المسماري في تصريح اليوم الأربعاء: في منطقة الجنوب الغربي تم رصد تسريب مجموعة من إرهابيي تنظيم داعش ونعتقد أن هذه المجموعة تم نقلها من سوريا عبر تركيا تحت إشراف المخابرات التركية في إطار محاولاتهم العودة إلى الجنوب الغربي الليبي من أجل تأمين خطوط مواصلات التنظيم من النيجر ومالي ودول أخرى ونقلهم نحو ليبيا
وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن « مخطط تركي خطير جدا وواضح »، مشيرا إلى أن المجموعات التي ظهرت مؤخرا في المنطقة المذكورة هي « مجموعات جديدة تم نقلها » إلى هناك
وأضاف أن « الجيش الوطني الليبي » سيتعامل مع : هذا الخطر ومع كل من قدم العون ووفر ملاذات آمنة لهذه المجموعات
وأشار المسماري أيضا إلى رصد نقل مسلحين تابعين لـ »القاعدة » و »الإخوان المسلمين » وغيرهما من التنظيمات الإرهابية إلى طرابلس ومصراتة ومدن تقع على الساحل الغربي الليبي