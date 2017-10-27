أحكام الشريعة في الانتخابات : هل يحِلُّ للمرأة الحائض أن تنتخب !؟

على إثر القرار الصادر عن الحكومة بمنع الحملات الانتخابيّة في المساجد اجتمع عدد من السلفيين الرجعيين ممّن نصّبتهم حركة النهضة أئمة في المساجد و انتظموا فيما أسموه مجلسا للإفتاء و صرّحوا بحقّ الإمام في تناول الانتخابات من على منبر الجمعة باعتباره من الشأن العام و أنّ للإمام دورا في النصح و الإرشاد الانتخابي و أنا كنت أكون على رأيهم لو لم يكونوا الخصم و الحكم و لو كان الدين خارجا عن السياسة و أسمى من السياسة و كنت أكون على رأيهم لو لم يثبتوا لنا في السنوات الثلاث الخوالي من خلال مناصرتهم للنهضة و للتطرّف الإسلامي أنّ الإمامة منهم بريئة علما و سلوكا و أخلاقا
وهم يتشدّقون اليوم في وسائل الإعلام الموالية لهم أنّ الانتخاب واجب شرعيّ و هم يحلّلون أحكام الشرع في يوم الانتخاب ففي هذا اليوم عبادات و أعمال منها التوجّه إلى مراكز الانتخاب بعد صلاة الفجر و هم يفتون للمسلمين البسطاء إفتاء انتخابيا فبعضهم يسأل عن أحكام الشريعة فيمن يقاطع الانتخابات هل هو حلال أم حرام و هذه أرملة أو مطلّقة تسأل وهي تكمّل العدّة إن كان يجوز لها الخروج من بيتها للإنتخاب و هذه منقّبة تسأل عن حكم الشرع في الوقوف في الصفّ و احتمال الاحتكاك فيه بالرجال من الخلف و من الأمام و هذه منقّبة أخرى تسأل عن حكم الشرع في الكشف عن وجهها للتعريف بهويتها و الكشف عن يدها اليسرى و عن سبّابتها اليسرى تغطّسها تغطيسا إباحيّا في قعر قارورة الحبر الانتخابي و هذا مسلم يعترف بأنّه قبض مالا ارتشته به بعض الأحزاب يسأل إن كان له في الإفتاء من مخرج بعد أن كان فبض و صرف ما قبض
لعلّ خروجنا اليوم إلى الانتخاب تكون عاقبته خروج بلادنا من مثل هذه المهازل و الترّهات
الدكتور الهادي جَطلاوي