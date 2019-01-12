أتذكرون من هو عامر البلعزي ؟

اذكرتوه ماهو شكون عامر البلعزي لرابط مع مصطفى خضر والي تجبد البارح في ندوة هيئة الدفاع عن الشهيدين تي ماهو هو لتشد وتسيب بعد ما هز زوز المسدسات متاع الاغتيالين و طيشهم في البحر
سي عامر البلعزي هو هاك الراجل الطيب لشدوه الامنين موش يعمل في حاجة كبيرة يقوم بطرف احتطاب يعني براكاجات مع جماعتة لطرف مواطنين
تي المهم عامر البلعزي هو هاك السيد لقامت عليه القيامة واتهمو الامنين بتعذيبه في هاك الحادثة لسموها غزوة محكمة بن عروس من طرف الامنين بعد ما احتجو عن طريق النقابات لانو تم ايقاف زملائهم على خاطر سي البلعزي المواطن الزوالي لماعنده في الدنيا كان الجهاز الخاص و حركة مدنية وين ما يمشي حاميته ومسخرتله اسباب و مبررات افعاله اليريئة العفوية
بروا عاد توة الخياط يتبع الغرزة علاش ما تخوض كان على ناس معينة وراني مانيش نقصد انهم خاطر ارهابين متحزبين كلا و الف كلا فكل الاحزاب غارقة في المدنية
عامر البلعزي هاك لبسبب الاحداث لرافقة تعاطي الامن مع نضالاته من اجل العدالة الاجتماعية تمت ابعاد احد خيرة رجال تونس و اطاراتها الامنية من منصبه والي هو مدير عام الامن الوطني توفيق الدبابي لربي يوجهه خير الي على مايبدو قدره بالموازي خاصة وانه استقال فترة العريض من الامن خاطر سي م ، الزواري مدير عام المصالح المختصة لقال عليه مصطفى خضر في التسجيل المسرب سي محرز متاعنا ورجل طيب و المرة هاذي هاو زادة سي عامر البلعزي ولد الموازي كان سبب في اقالته ولو بشكل غير مباشر
خلاصة : القول مايدوم في الواد كان حجره لا خلافي ولا موازي ولا موالي
وكيما يقول المثل الشعبي خالي حمدة مات والي عنده حفير يغرق فيه
تحيا تونس
عصام الدردوري، رئيس جمعية الأمن والمواطن