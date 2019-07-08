أبو ظبي تُخفّض قواتِها باليمن

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إماراتي قوله إن دولة الإمارات العربية المتحدة خفضت عدد قواتها في اليمن، وستنتقل من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية : السلام أولا
وقال مسؤول إماراتي كبير، اليوم الاثنين، إن هناك خفضا في عديد قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة « إعادة انتشار » لأسباب « استراتيجية وتكتيكية »، موضحا أن أبوظبي تعمل على الانتقال من « استراتيجية القوة العسكرية » إلى خطة « السلام » في هذا البلد
وقال مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية إن الإمارات : أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة »، مضيفا أن القوات الإماراتية لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية
وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها من الحملة العسكرية للتحالف العربي في اليمن، على خلفية تخوف أبو ظبي، بعد تصعيد التوتر في الخليج، من أنها قد تصبح أحد الأهداف الرئيسية في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربي الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين
التحالف العربي: الإمارات مستمرة معنا
أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أن دولة الإمارات مستمرة مع التحالف، وذلك على خلفية الأنباء عن خفض الإمارات لعدد قواتها في اليمن
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، إن « دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة معنا، ولكل دولة قدرتها ودورها بمشاركتها بقوات التحالف »، حسبما نقلت عنه صحيفة « الرياض » السعودية
وأشار المتحدث إلى أن العمل الإنساني يفوق العمل العسكري في اليمن
وذكر أن هناك 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة مع السعودية منذ بداية 2019. وقال: منحنا أكثر من 600 تصريح لدخول المساعدات إلى اليمن خلال نحو أسبوعين
واتهم المتحدث الحوثيين بتعطيل دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية، مضيفا أن التحالف رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل الحوثيين في مدينة الحديدة