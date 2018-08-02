أبناء راشد الغنوشي الغاضبون يعملون على العودة بجوازات سفر مُدلّسَة

في إطار العمل على كشف مخططات العناصر الإرهابية ( من أبناء راشد الغنوشي ) المتواجدة ببؤر التوتر والراغبة في العودة إلى بلادنا بطرق غير قانونية للتفصي من المراقبة الأمنية، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالقرجاني، من الكشف عن شبكة دولية لتهريب الأشخاص إنطلاقا من العراق وتركيا في إتجاه أوروبا عبر تونس بإستعمال جوازات سفر أجنبية مدلّسة وإيقاف 04 عراقيين وتونسي وسيط ينشطون صلب هذه الشبكة الدولية
بإحالة الـ04 عراقيين والتونسي الوسيط على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، أصدر السيد قاضي التحقيق المتعهّد بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم، فيما تمّ إدراج عنصرين آخرين بذات الشبكة الدولية بالتفتيش
عن وزارة الداخلية