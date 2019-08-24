آفاق تونس يطلب إيضاحات حول إيقاف نبيل القروي و يستنكر ما تعرض له حافظ قائد السبسي

إثر عملية إيقاف السيد نبيل القروي أحد المترشحين للإنتخابات الرئاسية بسجن المرناقية تنفيذا لبطاقة إيداع بالسجن يدعو حزب آفاق تونس السلط القضائية إلى توضيح هذا الإجراء خاصة وأنه يثير إشكاليات ومخاوف جدية بخصوص إستقلالية السلطة القضائية وإمكانية إستعمال الحكومة لأجهزة الدولة لإقصاء المنافسين السياسين
إن حزب آفاق تونس وإذ يعبرعن ثقته المبدئية في نزاهة وإستقلالية القضاة فإنه يدعو الحكومة إلى النآى بالسلطة القضائية عن كل إمكانية للتوظيف السياسي في المعارك الانتخابية قصد إقصاء المنافسين
كما يدعو رئيس الحكومة المترشح بدوره للانتخابات الرئاسية إلى التقيد بدولة القانون والمؤسسات والعمل على التسريع بالبت في القضايا الكبرى مثل شبكات التسفير والتهريب وما يعرف بقضية الجهاز السري وعدم إعتماد معيار الإنتقائية حسب الولاء والمصالح والتحالفات الحزبية
وفي سياق الرفض لكل أشكال توظيف أجهزة الدولة في الشأن السياسي يستنكر حزب آفاق تونس ما تعرض له السيد حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس من تجاوزات في مطار تونس قرطاج حيث أخضع لإجراءات تفتيش إستثنائية ومهينة تذكرنا بالممارسات التسلطية للأنظمة الديكتاتورية ضد المعارضين ويدعو في هذا الخصوص إلى إجراء تحقيق فوري في ملاباسات هذا الإنتهاك لحقوق الإنسان ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عنه
الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس