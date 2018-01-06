آفاق تونس يرفض أي شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة وينسحب من وثيقة قرطاج

إن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس الملتئم في دورته العادية يوم 6 جانفي 2018
وفِي ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية خاصة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 بما يمثله من تناقض مع التوجهات الإقتصادية والإصلاحية للحزب والذي كان دافعا لقرار الإنسحاب من الحكومة الحالية
وبعد تقييمه لما آلت إليه منظومة الحكم الحالية القائمة على سياسة التوافق منذ إنتخابات 2014
وبعد حضور الإجتماع التشاوري للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج
يهمه أن يؤكد على
1- فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة مما أفرغ وثيقة قرطاج من محتواها وأثمر أوضاعا إقتصادية وإجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا
وبناء على ذلك يعلن حزب آفاق تونس رفضه لأي شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة سواء على المستوى الحكومي أو الإنتخابي وطنيا وجهويا ومحليا
كما يعلن إنسحابه من منظومة وثيقة قرطاج طالما لا زالت تحمل التوافق المغشوش والذي شلّ مسيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من الإنحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية
2- وفِي ما يخص مبادرة التحالف الإنتخابي لمجموعة الأحزاب العشرة فإن المكتب السياسي أقر مبدئيا مساندة هذا التمشي وتثمينه وسيرفع للمجلس الوطني الأمر للمصادقة النهائية
المكتب السياسي لحزب آفاق تونس
بيان صادر يوم السبت 6 جانفي 2018
الصورة العليا : ياسين براهيم، رئيس آفاق ، في جلسة ودّ و ولاء مع راشد الغنوشي أمير النهضة