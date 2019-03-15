آفاق تونس قلق من خلق مناخ يمس من الحريات

تلقى حزب آفاق تونس بإستغراب نبأ منع بث برنامج تلفزي في إطار الرقابة المسبقة وقبل إطلاع الرأي العام على محتواه في سابقة يعتبرها خطيرة
إن حزب آفاق تونس الذي يعتبر القضاء ركيزة من ركائز الإنتقال الديمقراطي يعبر عن إستنكاره من أي قرار من شأنه أن يمس من مكسب دستوري وديمقراطي أساسي وهو حرية الإعلام والصحافة وحرية التعبير ويدعو القضاة إعتماد الحرية كمبدأ والمنع كإستثناء وتجنب التدخل في العمل الصحفي في إطار إحترام السلطة الرابعة الممثلة في إعلام حر مستقل
كما يعبر حزب آفاق تونس عن قلقه من خلق مناخ يمس من الحريات ويرتهن الإنتقال الديمقراطي في ظل تواصل غياب تركيز المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية وسيطرة الحزبين الحاكمين على أجهزة الدولة ويطالب المعارضة والمجتمع المدني باليقظة للمحافظة على مكسب لعله من أهم مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتصدي بكل جدية إلى كل محاولات التضييق على السلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام
تونس في 15 مارس 2019
حزب آفاق تونس
بيان