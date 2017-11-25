آش نعملوا تَوّا ؟ نِتْبِاوْسُوا وإلاّ نعملوا حاجة أخرى على خاطر البوس عندهم حرام ؟

صباح الخير
بالطبيعة واحد ما ينجّم كان يقوم كرايمو مكسّرة وناقص نوم… وليلة كلبة بالكوشمارت بعد الغلبة متاع العملية الإرهابية في جامع في سيناء… وبعد ما طلعوا علينا في التلفزة الجبالي بضحكة الذيب الصفراوية الماكرة … والعريض إلّي من جملة ما ورث مالثورة المجيدة الصبيغة الكحلة إلّي بن علي كي هرب ما لقاش الوقت باش يرميهم في الفاليجة…واعطانا زادة هو مصروفنا من تبلعيط وصحّة الرقعة و والتبريرات … محسوب شوية « الرش » مفرت في البدونات… شويه عماء آش كان عليه… دموع مرا خرجت تشري في الخبز … أعطيوها محرمة تمسح دموعها وكيما قالوا اهل البر والإسلام أحمدوا ربّي إلّي ما خسرتوش الزوز عينين واحمدوا ربي وبوسوه بالحفنة إلّي عندكم سهام بن صدرين… وإلي طلب مالعريض يقدّم الإعتذار باسم آش كون يتكلم… وبعد الإعتذار آش نعملوا ؟ نتباوسوا وإلاّ نعملوا حاجة أخرى على خاطر البوس عندهم حرام
أيا خلّيوني نبدّل هالساعة بساعة أخرى … على خاطر باش ندخل للدار الطايحة
ليلى طوبال