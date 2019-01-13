آشْ كُونْ باشْ يقولْ يا أمُّو سِيسِي رَجَّعْلِي بعِيبِيصِي ؟

امّو سيسي ـ متاع الغنوشي ـ تكنس تكنس قدّام الداخلية وتفرت في البوبالات ياخي لقات اوراق … رفعوا بقدرة قادر من 14 جانفي 2011 حتى جابت أمي سيسي سبركتها السحرية بعد تقريبا عامين … هي بدات تكنس تكنس جهدها طاح العزاء… آِش بيك راو عامين لا كنسوا لا فرغوا بوبالات … هي قريب تكمّل الكنسان قامت رياحية وخرجت مالارض جنية ورماتلها في حجرها الاوراق… أمّو سيسي حارت… وبدات تكنس وتقول يا ربّي آش نعمل بيهم … آش نعمل بيهم… دلّني جاها صوت محشرج جدّاااااا … قالها خبيهم لـ 6 فيفري ولـ 25 جويلية 2013
في نسخة أمّو سيسي الغنوشية آش كون باش يقول يا أمّو سيسي رجّعلي بعيبيصي… ويجاوب صوت الاحرار كل شي ينجّم يرجع إلّي الي قتلتوهم ورزيتونا فيهم
ليلى طوبال